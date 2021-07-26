شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمي طفلك من مخاطر الإنترنت؟.. نصائح مهمة من «مجلس شؤون الأسرة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعا مجلس شؤون الأسرة، إلى التحاور مع ‏الأطفال حول مخاطر الإنترنت وطرق الوقاية منها، محذراً من ترك الأطفال أمام ‏الإنترنت، بدون رقابة أو متابعة.

وأوضح المجلس، عبر انفوجرافيك على حسابه بتويتر، أنه يجب على الأسر التنبيه على ‏أطفالها بعدم التحدث مع مجهولين على مواقع الألعاب، مع ‏تحذيرهم من فتح مرفق البريد الإلكتروني من مجهول.‏

كما أوصى المجلس بأهمية إدراك الأطفال لخطورة الاستجابة لأي طلب أو ‏رسالة لا يفهم معناها، بالإضافة لإشعاره بالمخاطر الصحية على ‏العين، وكذلك أضرار إصابتهم بالسمنة جراء قلة الحركة.‏

وأشار إلى أن نتائج دراسة علاقة الأطفال بالإنترنت، أظهرت أن 15% من الأطفال لا يخضعون لأي رقابة، و18% لا يسمح ‏بدخولهم للشبكات إلا في وجود الأبوين، و67% متابعون بانتظام ‏من قبل الأبوين.‏