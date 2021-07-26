شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام تونسية: توقعات بإقالة كافة المحافظين وتجميد المجالس البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة "العربية" الإخبارية عن وسائل إعلام تونسية أن هناك توقعات بإقالة جميع المحافظين وتجميد المجالس البلدية.

وكان قد أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، وذلك ابتداء من يوم أمس الأحد.

بحسب بيان الرئاسة التونسية تقرّر بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

وفى سياق آخر، التقى الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الاثنين، في قصر قرطاج عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.