شكرا لقرائتكم خبر عن خلية الأزمة العراقية توصى بإيجاد مبانى بديلة للمستشفيات بسبب ارتفاع إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت خلية الأزمة النيابية العراقية اليوم الاثنين، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إيجاد مباني بديلة للمستشفيات عقب الارتفاع المستمر فى عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيدـ19" فى البلاد .

واوصت خلية الأزمة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ الحكومة بالاسراع في معالجة نقص السعة السريرية في المستشفيات ومراكز عزل مصابي كورونا، عبر إلزام دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بالتعاون مع إدارة المحافظات بشأن إيجاد مباني بديلة للمستشفيات، تكون مؤهلة للحجز والعزل وتعويض النقص بالأسرة، على أن تتحمل الجهات التنفيذية مسؤولية تأخير أو عدم تطبيق هذا القرار، وتوفير المسحات والادوية المعالجة لكورونا والتحاليل المختبرية اللازمة في المستشفيات، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بإنهاء المشاكل في المستشفيات المتوقفة عن العمل".

وشدد خلية الازمة النيابية على "ضرورة دعم معامل انتاج الاوكسجين وتأمين خزين مركزي، والعمل على توسعت خزانات الاوكسجين في كافة مستشفيات ومراكز العزل، وانشاء معامل لانتاج الاوكسجين وفتح باب الاستثمار وتسهيل الاجراءات في هذا الشأن".

وأصدرت خلية الازمة النيابية العراقية هذه التوصيات عقب اجتماعها مع عدد مع عدد من المسؤولين في وزارة الصحة للوقوف على تداعيات مؤشر ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا.

وكانت خلية الأزمة في محافظة نينوى العراقية قد دقت فى وقت سابق ناقوس الخطر بسبب الارتفاع المستمر في عدد إصابات فيروس كورونا "كوفيدـ19" في البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه امتلاء مستشفى الشفاء في المحافظة بمصابي كورونا.

وأهابت الخلية، في البيان، بجميع المواطنين "الالتزام بالشروط الصحية الوقائية والابتعاد عن التجمعات البشرية وخصوصا مجالس العزاء وحفلات الاعراس والولائم والتوجه باقرب وقت لأخذ اللقاح ، حفاظا على سلامة المجتمع".