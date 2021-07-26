شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الدورة العادية لمجلس وزراء الاتصالات العرب الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المكتب التنفيذى، لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات دورته العادية عن بعد، غدا الثلاثاء، فى مصر.

وسوف يناقش عدة موضوعات، أهمها نتائج أعمال الاجتماع 39 للجنة العربية الدائمة للبريد، والذى عقد فى شرم الشيخ فى يونيو الماضى.

ويتناول الاجتماع تقرير وتوصيات اجتماعات فرق العمل البريدية العربية، مشروع اتفاقية تبادل البيانات الجمركية بين الدول العربية، الترشيحات العربية لعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار بالاتحاد البريدي العالمي والترشيحات لمنصبي المدير العام للاتحاد البريدي العالمي ونائبه، وترشح جمهورية مصر العربية لمنصب الأمين العام للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل، متابعة تنفيذ خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية وأخيرا القضايا الخاصة بفلسطين.

كما يناقش نتائج الاجتماع 47 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، وأهمها نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، والتعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مثل التعاون العربي الصيني والروسي، المؤتمر الإقليمي حول فرص وتحديات الأمن السيبراني الحديث، ندوة الاقتصاد الرقمي، والمبادرة العربية لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية، والتحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات، ونتائج اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وأخيرا مبادرة العاصمة العربية الرقمية.