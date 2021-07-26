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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي أكثر من 5 آلاف مركبة «هوندا» لخلل في مضخة الوقود والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، عن استدعاء 5.256 مركبة هوندا موديلات (ACCORD / CIVIC / HR-V / PILOT / CR-V / CITY / ODYSSEY) – 2019/2020 .
وأوضحت التجارة أن سبب الاستدعاء لوجود خلل في مضخة الوقود، قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة للتحقق من شمول المركبة من خلالRecalls.saوالتواصل مع الشركة لاستبدال مضخة الوقود مجانًا.
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