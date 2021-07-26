3 أسباب تجعل بلغاريا وجهتك المقبلة.. ما هم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يبحث البعض عن مقاصد جديدة ذات طبيعة خلابة وسلاسل جبال تقع في موقع آمن وبسعر ملائم ويسهل الوصول إليها.



شبه جزيرة البلقان هي أحد تلك الأماكن غير المكتشفة على نحو كبير ولم يطلها التقدم وذات الجبال الألبية الرائعة ولكن بدون زحام الألب.

وهناك 3 أسباب غاية في الروعة تجعل من زيارتك لبلغاريا وشبه جزيرة البلقان أمر حتمي ويأتي على رأس هذه الأسباب الجبال والضيافة والثقافة.

وجمهورية بلغاريا هي إحدى الدول الأوروبية ضمن جزر البلقان، تقع في جنوب شرقي أوروبا تطل على البحر الأسود من جهة الغرب وتحد رومانيا من الشمال وتركيا واليونان من الجنوب عاصمتها صوفيا، ولغتها الرسمية هي البلغارية واحدة من اللغات السلافية الجنوبية.

تمتاز بلغاريا بمناخ قاري حار في الصيف وبارد في الشتاء ويبلغ متوسط درجة الحرارة في الصيف ما بين ٢٥ إلى ٢٠ درجة مئوية من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، وفي الشتاء يكون البرد قاسيا وقد تصل درجة الحرارة دون الصفر لعدة أسابيع.

من بين الأشياء التي لا تفتقدها بلغاريا الواقعة في منطقة البلقان هي الجبال، ويوجد بها سلستي جبال ريلا وبيرين بقمم صخرية مدببة، والمئات من البحيرات الجليدية أو سلاسل البلقان ذات الشلالات المذهلة والمروج المشمسة أو ربما جبال رودوب بغاباتها المورقة ودروبها الفاتنة، بحسب موقع "أدفانتشر ألترنيتيف".

يحتاج المغامر إلى الراحة الملائمة وفي بلغاريا سوف تستمتع بضيافة السكان المحليين حيث سوف تحظى بالتأكيد بترحاب دافئ وخدمة جيدة في كل أنواع الإقامة من الفنادق الخمس نجوم إلى بيوت الضيافة التي تمتلكها الأسر. ويمكن للزوار أن يتوقعوا الراحة بعيدا عن الزحام وبتكلفة معقولة للغاية.

بلغاريا مدرجة على المرتبة الثالثة في أوروبا من حيث كمية الآثار التاريخية الثقافية المهمة، كما أنها مقصد مليء بالمواقع التاريخية المهمة منذ فجر الحضارة الأوروبية إلى العصر الحديث.

يمكن استكشاف الآلاف من المعالم المعمارية التاريخية المصانة من الحضارات الرومانية واليونانية والبيزنطية والعصور الوسطى البلغارية والحضارات العثمانية عبر البلاد. وهذا التاريخ محفوظ أيضا في الأغاني الشعرية والطقوس والموسيقى والرقص والأزياء والمجوهرات.