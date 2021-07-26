العراق... انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول "داعش" شمالي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخلية في بيان نشرته بحسابها على موقع "تويتر"، إن العملية انطلقت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين بمشاركة قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي.

وأوضحت أن العملية تأتي "لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".

وتهدف العملية بحسب المصدر ذاته، إلى "تطهير المناطق ضمن سلسلة جبال حمرين وحقول عجيل وعلاس ومكحول لغاية الحدود الفاصلة مع المقر المتقدم في كركوك".

وكان العراق أعلن أواخر 2017 الانتصار العسكري على "داعش" (محظور في روسيا) الذي احتل صيف 2014 مساحات واسعة شمالي وغربي البلاد.

إلا أن القوات العراقية تطلق بشكل متكرر عمليات أمنية لملاحقة فلول التنظيم التي تنفذ من حين إلى آخر عمليات دموية في البلاد.

وفي ليلة عيد الأضحى الماضي، سقط نحو 30 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، إثر تفجير استهدف "سوق الوحيلات"، بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. وأسفر التفجير عن عدد كبير من الجرحى في السوق المزدحم بالمواطنين، الذين جاؤوا للتبضع يوم "الوقفة".

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم؛ مبينا أن أحد مقاتليه فجّر سترته الناسفة وسط الحشود. وأمس الأول السبت، أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، القبض على مخططي ومنفذي الهجوم.