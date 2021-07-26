ميقاتي الأوفر حظا لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - وسمّت معظم الكتل الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة، حيث نال 52 صوتا، فيما امتنع النائبان فيصل كرامة والوليد سكرية عن التسمية ضمن كتلة اللقاء التشاوري.

وكان أول الواصلين إلى قصر بعبدا الرئيس نجيب ميقاتي حيث اجتمع مع الرئيس عون وغادر دون الادلاء بتصريح.

وبعدها التقى الرئيس سعد الحريري بالرئيس عون الذي قال بعد الاجتماع أنه "سمّى الرئيس ميقاتي ليتابع المسار الدستوري الذي اتفقوا عليه في بيت الوسط".

وتابع "البلد لديه فرصة اليوم ويجب التعالي على صغائر الأمور".

© Sputnik . Abdul Kader Albay سعد الحريري، لبنان 26 يوليو 2021

ومن جهته سمى الرئيس تمام سلام الرئيس نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة، وصرح قائلا: "أتمنى أن نرى مخرجا للمرحلة الصعبة التي وصل اليها البلد على القواعد الدستورية الصحيحة في ظل المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري وأتمنى التوفيق للرئيس ميقاتي في تأليف حكومة اختصاصيين".

الجدير بالذكر أن الرئيس ميقاتي وتمام سلام وسعد الحريري بالإضافة إلى فؤاد السنيورة وهم رؤساء حكومات سابقة كانوا قد اجتمعوا يوم أمس الأحد في بيت الوسط لمناقشة موضوع الاستشارات النيابية الملزمة اليوم.

وقال نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، إنه "سمّى الرئيس نجيب ميقاتي خلال الاستشارات النيابية"، مشيرا إلى أن "الرئيس ميقاتي إضافة إلى الرصيد الشخصي كرئيس حكومة سابق ونائب عن طرابلس أضافت تسمية الرئيس سعد الحريري لميقاتي عنصرا أخر جعل تسميته كممثل للمكون الذي ينتمي إليه أمرا ملزما".

أما كتلة "المستقبل" التابعة للحريري فقد "أبلغت الرئيس ميشال عون قرارها بتسمية الرئيس ميقاتي متمنية له التوفيق بمهمته".

من جهتها، سمّت كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، وقال النائب محمد رعد بعد لقاء الرئيس ميشال عون: "اليوم ومع ظهور مؤشرات لاحتمال تشكيل الحكومة نرى ضرورة تسمية ميقاتي لعكس إرادتنا الجدية بتشكيل حكومة ولإعطاء جرعة أمل لتسهيل مهمة التأليف".

© Sputnik . Abdul Kader Albay الاستشارات في القصر الجمهوري، لبنان 26 يوليو 2021

وصرّح النائب طوني فرنجية بعد لقاء كتلة "التكتل الوطني" الرئيس عون، أنهم قرروا تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة التي باتت ضرورة ملحة جدا في ظل المشاكل الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن اللبناني.

كما أعلن النائب تيمور جنبلاط أن "كتلة اللقاء الديقراطي" سمت الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة. وقال من بعبدا: "سمينا الرئيس ميقاتي على أمل أن تقدم الكتل التسهيلات اللازمة لأن البلد لم يعد يحتمل".

وسمّت كتلة القومي الإجتماعي الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة حيث أوضح النائب ​أسعد حردان​ أن "معيارنا هو عدم وجود الفراغ في ​الدولة​ والمؤسسات، فالفراغ هو مقتل الدولة وسقوطها أمام الفوضى الذي رأينا جزء منه في الايام السابقة". وشدد على ضرورة وجود حكومة سريعا كي تعالج أمور الناس.

وانقسمت كتلة اللقاء التشواري حول تسمية الميقاتي حيث أعلن النائب الوليد سكرية باسم الكتلة أنهم "كلقاء تشاوري مرشحهم المبدئي هو فيصل كرامي ولكن قرروا أن يمدوا اليد لإظهار حسن النوايا فأعطى النائبان عبد الرحيم مراد وعدنان طرابلسي صوتهما للرئيس ميقاتي فيما امتنع سكرية وكرامي عن إعطاء أصواتهم".

© Sputnik . Abdul Kader Albay الاستشارات في القصر الجمهوري، لبنان 26 يوليو 2021

ويتشاور الرئيس عون فور انتهاء الاستشارات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى الأثر يستدعى الرئيس المكلف الذي حاز العدد الأكبر من أصوات النواب لتكليفه تأليف الحكومة، ويتوجه بعدها بكلمة إلى اللبنانيين.

واعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة، بعد أكثر من 8 أشهر من تكليفه بتشكيلها ومواجهته عراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.

ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية حادة، فاقم من حدتها تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.