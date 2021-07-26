كردستان العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الصحة في الإقليم، اليوم الإثنين، إنها سجلت 3559 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة الماضية، في أعلى معدل يومي، بحسب شبكة رووداو الإعلامية.

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وكانت أكثر محافظات كردستان التي شهدت إصابات هي دهوك بـ 1564 إصابة وأربيل 971 والسليمانية 893 إصابة.

كما توفي 13 مصابا بكورونا في كردستان 6 منهم في السليمانية و5 في دهوك وحالة واحدة في كل من رابرين وأربيل.

وبالحصيلة اليومية الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات في كردستان منذ تفشي الوباء إلى 217 ألفا و565 حالة من بينهم 4702 حالة وفاة.

وهناك حاليا 19 ألفا و471 حالة نشطة يتلقون العلاج في المستشفيات بمحافظات الإقليم.

وكان وزير الصحة في الإقليم ، سامان البرزنجي، أعلن منتصف الشهر الجاري، أنه تم تسجيل أول إصابة بسلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا.