الرئيس التونسى يستقبل أمين عام اتحاد الشغل التونسى فى قصر قرطاج

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد أمين عام اتحاد الشغل التونسى فى قصر قرطاج، حسبما ذكر موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد اتخذ عدة قرارات، عبرت فى حقيقتها عن نبض الشارع، وعلى رأسها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.