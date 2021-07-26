راشد الغنوشى يغادر محيط البرلمان التونسى بعد منعه من الدخول

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى شريط عاجل، إن راشد الغنوشى غادر محيط البرلمان التونسى بعد منعه من الدخول.

وكانت قد تعرض موكب راشد الغنوشى للرشق بالحجارة أمام مقر البرلمان التونسى، وذلك بعد أن فشل فى دخوله.

فيما منع الجيش التونسى رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وعددا من النواب ضمن كتلته من دخول مبنى البرلمان، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بعد قرار الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس، بتجميد عمل مجلس النواب، وفق إذاعة موزاييك التونسية.