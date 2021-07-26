شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الألمانية: قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد ليست انقلابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الخارجية الألمانية، إن قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد ليست انقلابا.

وحسب موقع سكاى نيوز دعت الخارجية الألمانية لضمان الحفاظ على بنود الدستور التونسي وتنفيذها.

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد اتخذ عدة قرارات، عبرت فى حقيقتها عن نبض الشارع، وعلى رأسها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.