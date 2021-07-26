شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يدعو الأطراف التونسية لضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الاتحاد الأوروبي، إلى الأطراف التونسية المختلفة إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب العنف والحفاظ على استقرار البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان لها أن بروكسل تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في المشهد التونسي.

وقالت نبيلة مصرالي، في ردها على أسئلة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم: “ندعو كافة الأطراف المعنية في تونس إلى احترام الدستور، المؤسسات وسيادة القانون”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد اتخذ عدة قرارات منها تعليق عمل البرلمان، الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي واستعادة زمام قيادة السلطة التنفيذية وذلك على وقع تحركات شعبية واسعة النطاق احتجاجاً على فساد الطبقة الحاكمة وسوء إدارة أزمة وباء كوفيد 19 وتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.