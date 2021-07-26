الخارجية الألمانية: قرارات الرئيس التونسى قيس سعيد ليست انقلابا

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الألمانية، أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد ليست انقلابا، داعية إلى ضمان الحفاظ على بنود الدستور التونسي وتنفيذها، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وتشهد تونس حالة من الغضب الشعبى ترجمته العديد من الاحتجاجات التي ضربت العديد من المناطق في البلاد، احتجاجا على السياسات التي تتبناها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء هشام المشيشى، والبرلمان الذى تهيمن عليه حركة النهضة، خاصة مع التفشى الكبير لوباء كورونا، والتردى الكبير الذى شهدته الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما دفع إلى المطالبة بمحاسبة الحكومة، والبرلمان ورئيسه راشد الغنوشى.

وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، العديد من القرارات مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.