شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة حفتر: تونس تخلصت من أكبر عثرة فى طريق تطورها بعد الانتفاضة ضد الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، فى تصريحات لقناة ليبية أن تونس تخلصت من أكبر عثرة في طريق تطورها بعد الانتفاضة ضد الإخوان، وذلك وفق خبر عاجل للعربية.

وتشهد تونس حالة من الغضب الشعبى ترجمته العديد من الاحتجاجات التي ضربت العديد من المناطق في البلاد، احتجاجا على السياسات التي تتبناها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء هشام المشيشى، والبرلمان الذى تهيمن عليه حركة النهضة، خاصة مع التفشى الكبير لوباء كورونا، والتردى الكبير الذى شهدته الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما دفع إلى المطالبة بمحاسبة الحكومة، والبرلمان ورئيسه راشد الغنوشى.

وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، العديد من القرارات مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.