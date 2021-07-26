شركة هواوي تقدم للمطورين جوائز بقيمة 200 ألف دولار عبر مسابقة Apps UP

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هواوي، عملاق التكنولوجيا العالمي، عن إطلاق مسابقة Apps UP من هواوي لابتكار تطبيقات HMS لعام 2021، وهي من إحدى المسابقات العالمية الرائدة لمطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة. وتهدف المسابقة إلى جذب المواهب المعروفة والناشئة في مجال تطوير التطبيقات، وإبراز جهودها ومساهماتها في ابتكار تجارب الاستخدامات الرقمية السلسة والذكية والفريدة للمساهمة في إحداث فرق كبير في العالم الرقمي الذكي. بإمكان المطورين الراغبين في الاشتراك بالمسابقة التسجيل قبل 5 سبتمبر 2021.



الحافز وراء المشاركة؟

فيما يتعلق بالمشاركين، ستتيح لهم مسابقة Apps UP من هواوي لابتكار تطبيقات HMS 2021 فرصة غير مسبوقة للانفتاح على مجتمع يضم 4.5 مليون مطوّر مسجل من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 50 خبيراً متخصصاً في القطاع والذين سيشكلون لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة. وهناك المزيد، سيحظى الفائزون في المسابقة أيضاً بميزة عرض تطبيقاتهم على متجر HUAWEI AppGallery، مما يوفّر لهم إمكانية التواصل الفوري مع مجتمع يضم أكثر من 700 مليون مستخدم لأجهزة هواوي المحمولة.

وسيكون بمقدور المشاركين في المسابقة الاستفادة من قدرات خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core) - وهو نظام إيكولوجي يزخر بقدرات هائلة تساعد المطورين على ابتكار تجارب استخدام سلسة وتتيح لهم إمكانية التطبيق الآمن والسلس للعديد من المزايا، مثل خاصية تسجيل الدخول الآمن، وإجراء المدفوعات والتنزيلات داخل التطبيق، وتخصيص الإعلانات، واستلام التنبيهات، وتحديد المواقع في الوقت الحقيقي، وعمل النسخ الاحتياطي في السحابة. وفضلاً عن ذلك، سيتمكّن المطورون من ترسيخ مكانتهم وتعزيز حضورهم من خلال تلقي شهادات اعتماد عند استكمال سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية والدورات عبر الإنترنت التي يتم تنظيمها على موقع المسابقة الإلكتروني.

وقد بلغ عدد المشاركات التي تم استلامها في إطار المسابقة حتى الآن، أكثر من 115 مشاركة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي هي عبارة عن حلول مبتكرة تتفرّع إلى مجالات متنوعة مثل أسلوب الحياة والألعاب والأدوات الإنتاجية والاجتماعية. يمكن للمطورين معرفة المزيد حول المسابقة عبر جلسات مباشرة مستضافة على صفحة اليوتيوب لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة.

وفي أعقاب الطرح الأخير لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة HMS Core 6.0 المصممة لمعالجة الصعوبات ذات الصلة وتمكين المطورين من الاستفادة من تكنولوجيات هواوي المتقدمة في مجال الوسائط الإعلامية والصور المتحركة (الجرافيك) والاتصالات وغيرها الكثير من المجالات الأخرى، أصبح بإمكان صانعي المحتوى اليوم الاستمتاع باستخدام العديد من المزايا الفريدة مثل خاصية "الضباب الحجمي" (volumetric fog)، وأدوات الشبكة المحسّنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات المونتاج والتحكم بالصوت والصورة (AV Pipeline Kit) وأداة التنميط ثلاثي الأبعاد (3D Modelling Kit) التي توفر قدرات قائمة على الذكاء الاصطناعي.

الفئات والجوائز

يبلغ إجمالي الجوائز النقدية التي سيتم تقديمها في مسابقة Apps UP 200,000 دولار أمريكي لكل منطقة من المناطق الجغرافية الخمس المشاركة، وتتراوح مبالغ الجوائز الفردية من 3,000 دولار أمريكي إلى 15,000 دولار أمريكي. وبالإضافة إلى الجوائز النقدية، سيحظى المطورون المشاركون بالاستفادة من العديد من المنافع القيمة، مثل أدوات التطوير وورش العمل والدعم والتوجيهات الإرشادية المقدمة من خبراء هواوي، فضلاً عن فرصة عرض التطبيقات الفائزة على متجر HUAWEI AppGallery.

وبإمكان المتسابقين المشاركة بشكل فردي أو ضمن فريق مكوّن من ثلاثة أعضاء لفئات المسابقة الثماني وهي: أفضل تطبيق، وأفضل لعبة، وأفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي، وجائزة الطالب المتميز، وجائزة المرأة المتميزة في المجال التقني، وجائزة أفضل ابتكار في خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core)، وجائزة التزكية الفخرية لأفضل تطبيق وجائزة التميز في تغطية جميع السيناريوهات.

طريقة الاشتراك

يتعيّن على المطورين الراغبين في الاشتراك بالمسابقة التسجيل أو الدخول إلى موقع HUAWEI DEVELOPERS الإلكتروني باستخدام معرّف هواوي لتقديم مشاركاتهم بعد حفظها في ملفات بصيغة ZIP أو RAR بحيث لا يزيد حجمها عن 200 ميجا بايت قبل تاريخ 5 سبتمبر 2021.

وسيتم اختيار الفائزين في أكتوبر 2021 من خلال الجمع بين تصويت الجمهور وقرار لجنة التحكيم المكونة من نخبة القادة البارزين في القطاع من كل منطقة.