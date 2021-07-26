شكرا لقرائتكم خبر عن يوم تونس.. بدأ بذهبية الحفناوى فى طوكيو وانتهى بانتصار قيس سعيد لإرادة شعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوم تونسى بامتياز، هكذا يمكن وصف الـ24 ساعة الماضية التى كانت مليئة بالعديد من الأحداث البارزة والمتنوعة على المستوى التونسى بشكل خاص، حيث اتجهت أنظار العالم إلى تونس الخضراء فى فجر يوم 25 يوليو الجارى، للاحتفال بإنجاز رياضى حققه السباح أحمد الحفناوى، بالفوز بسباق 400 متر حر فى أولمبياد طوكيو 2020، فيما انتهى اليوم الذى مر بأحداث رياضية وشعبية أخرى، بقرارات حاسمة أصدرها الرئيس التونسى قيس سعيد، انتصارًا لإرادة الشعب فى حياة حرة كريمة.

السباح التونسى أحمد الحفناوى يحصد ذهبية السباحة فى أولمبياد طوكيو 2020

وبدأ اليوم التونسى الخاص، بتحقيق السباح التونسى أحمد الحفناوى الميدالية الذهبية الأولى للعرب فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه، الأحد، بسباق 400 متر حر بزمن 3.43.36 دقيقة متفوقا على الأسترالى جاك ماكلولين صاحب الميدالية الفضية والأمريكى كيران سميث الذى حصل على الميدالية البرونزية.

وتفوق الحفناوى على أقرب ملاحقيه، الأسترالى ماكلولين، وبفارق 16 جزءا من الثانية، ليضطر الأسترالى للقبول بالمركز الثانى والميدالية الفضية بعد تحقيقه زمن 3.43.52 دقيقة، فيما انتزع الأمريكى كيران سميث الميدالية البرونزية بزمن 3.43.94 دقيقة بعد منافسة شرسة مع الألمانى هينينج مولايتنر الذى حل رابعا والنمساوى فيلتس أوبوك الخامس.

اقتحام مقرات حركة النهضة الإخوانية فى تونس وحرق لافتات الحزب

ولم تمر ساعات طويلة على الاحتفالات بذهبية الأولمبياد، حتى انتقل الاهتمام إلى ملف آخر، بعد خروج الشعب التونسى إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لاستمرار جماعة الإخوان متمثلة فى حركة النهضة التونسية، فى الحكم وإدارة البلاد، حيث اقتحم متظاهرون تونسيون، الأحد، مقرات حركة النهضة الإخوانية، فى مدن توزر، والقيروان، وسوسة، حيث تجمع المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وأسقطوا اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادى برحيل الإخوان وزعيمهم فى تونس راشد الغنوشى، عن الحكم.

وتجمهر المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة فى تونس، وقاموا بمحاصرته، للتعبير عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها فى إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم من بينها "ارحلوا سئمنا منكم"، وأخرى مناهضة لزعيمها راشد الغوشى، حيث هتفوا "يا غنوشى يا سفاح يا قتال الأرواح"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، كما انتزع أحد المتظاهرين اللافتة الخاصة بالحزب وأسقطها على الأرض، وسط تصفيق حار وفرحة عارمة من الحاضرين، وذلك حسب ما نشره موقع "العربية الحدث".

وفى مشهد آخر، يعكس زيادة الغضب والاحتقان تجاه حركة لنهضة، اقتحم متظاهرون فى محافظة توزر جنوب البلاد، مقر حركة النهضة وأحرقوه كما أتلفوا محتوياته، كذلك فى محافظة سيدى بوزيد، الواقعة وسط البلاد، أسقط محتجون غاضبون لافتة حركة النهضة وأشعلوا النار فيها، وكتبوا مكان اللافتة "تسقط حركة النهضة" و"تونس حرة حرة".

التونسى على معلول يواصل رحلة إنجازاته مع الأهلى بالفوز على الإنتاج الحربى

وانتقالًا إلى حدث رياضى آخر حسب تتابع الأحداث زمنيًا، واصل النجم التونسى على معلول، المحترف فى صفوف النادى الأهلى، إنجازاته فى صفوف النادى الأحمر، حيث حقق رقما قياسيا، بعدما سجل مشاركته رقم 100 فى الدورى المصرى خلال مشاركته، أمس الأحد، فى مباراة فريقه ضد الإنتاج الحربي، على استاد الأهلى والسلام، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وسجل معلول هدف التقدم للأهلى فى مرمى الإنتاج الحربى من ركلة جزاء فى الدقيقة 37 من عمر المباراة.

الرئيس قيس سعيد يعلن انتصاره لإرادة الشعب التونسى بقرارات هامة

وفى ختام اليوم، كانت تونس على موعد مع الحدث الأكبر، بعدما أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية فى خبر عاجل لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن الرئيس التونسى قيس سعيد ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.

وخلال الاجتماعى الطارئ، أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، عدة قرارات رئاسية هامة مثلت انتصارًا لإرادة الشعب التونسى الغاضب من إدارة حركة النهضة الإخوانية للبلاد، حيث قرر الرئيس قيس سعيد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشى، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، والتأكيد على عدم الصمت تجاه كل من يتطاول على الدولة أو على رموزها بالسلاح.

كما أعلن الرئيس التونسى، أن رئيس الجمهورية المسؤول عن تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الوزراء الجديد، كما قرر أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، كذلك كلف الجيش بفتح وابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة على الشعب.