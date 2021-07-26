شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب وتيارات سياسية تونسية تعلن تأييدها لقرارات الرئيس قيس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة داخل تونس عن تأييدها للقرارات التى أصدرها الرئيس التونسى قيس سعيد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وتشهد تونس حالة من الغضب الشعبى ترجمته العديد من الاحتجاجات التي ضربت العديد من المناطق في البلاد، احتجاجا على السياسات التي تتبناها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء هشام المشيشى، والبرلمان الذى تهيمن عليه حركة النهضة، خاصة مع التفشى الكبير لوباء كورونا، والتردى الكبير الذى شهدته الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما دفع إلى المطالبة بمحاسبة الحكومة، والبرلمان ورئيسه راشد الغنوشى.

وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، العديد من القرارات مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.