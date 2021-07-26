الداخلية السعودية: اشتراط التحصين المعتمد لدخول الأنشطة والمنشآت يبدأ أول أغسطس

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الداخلية السعودية أن سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفى حال استخدام وسائل النقل العام، سيبدأ أول أغسطس المقبل.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن دخول أى نشاط اقتصادى أو تجارى أو ثقافى أو ترفيهى أو رياضى، أو أى مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشدّدت على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.