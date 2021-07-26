شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: سميت ميقاتى لتشكيل الحكومة اللبنانية ولا يجب أن نقف عند الصغائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق سعد الحريرى، أنه سمى رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتى لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خلال لقائه بالرئيس اللبنانى ميشال عون قبل قليل ضمن الاستشارات النيابية المُلزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة.

وأضاف الحريري ، في تصريح مُقتضب عقب انتهاء اللقاء، اليوم الاثنين، أن ميقاتي أمامه فرصة لتشكيل الحكومة وفقا للمسار الدستوري المُتفق عليه في اجتماع رؤساء الحكومات السابقين في بيت الوسط – مقر الحريري – أمس.

ودعا الحريري إلى الاسراع بالتكليف والتأليف قائلا: "لا يجب أن نقف عند الصغائر والبلد لا يتحمل أكثر من ذلك"، منوها بانخفاض سعر الدولار بالتزامن مع الاستشارات النيابية.

وكان رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وسعد الحريري وتمام سلام قد أعلنوا دعمهم لتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خلال اجتماعهم أمس ببيت الوسط.

وقال فؤاد السنيورة - في بيان تلاه بعد الاجتماع - إن اللبنانيين ينتظرون مبادرات إيجابية من قبل الجميع استكمالا للمبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس بري من أجل تشكيل حكومة على أن تكون منسجمة وتحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي.

وشدد السنيورة على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان بناء على وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني بعيدا عما وصفوه بالبدع، داعيا للبدء بتعاون شفاف ومجد مع صندوق النقد الدولي والدول الصديقة.

وكان الحريري قد أعتذر في منتصف الشهر الجاري عن تكليفه بتشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد 9 أشهر من التكليف بسبب خلافات بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون ، بعد أن قدم الحريري تشكيلين حكوميين إحداهما في ديسمبر الماضي والأخر قبل اعتذاره بيوم واحد.