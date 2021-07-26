شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» تكشف حقيقة المقطع المتداول لـ«صيد الضبان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الاثنين، إن المقطع المتداول لصيد الضِبان قديم قد تم نشره عام 2018.

وأكد المركز عبر حسابه بتويتر، أن شرطة منطقة القصيم قامت في حينه بمباشرة المخالفة والقبض على المخالف.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، كان قد حذر من خطورة الصيد الجائر للحيوانات المهددة بالانقراض، كما توعد من يقوم بذلك بالعقوبة.