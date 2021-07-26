شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم بشأن اعتماد الهوية الوطنية على «توكلنا» داخل البنوك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدد تطبيق “توكلنا” اليوم الاثنين، على أن الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر التطبيق تعد إثباتا رسميا معتمدا لدى رجال الأمن فقط.

وتفاعل حساب توكلنا، عبر “تويتر” مع استفسار أحد الأشخاص والذي قال فيه: “كان لدي مراجعة تتضمن استفسار فقط بأحد فروع أحد البنوك وقد اعتذر عن خدمتي الموظف لعدم إحضاري الهوية رغم إظهارها له عن طريق توكلنا ليرد بأن الهوية بتوكلنا ليست معتمدة لديهم، هل هذا صحيح؟!”.

وأجاب “توكلنا”: “الهوية الوطنية وهوية مقيم عبر توكلنا تعد إثباتاً رسمياً معتمدا لإثبات الهوية لدى رجال الأمن فقط، وجاري العمل على اعتمادها وبقية الوثائق الرقمية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص”.