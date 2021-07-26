شكرا لقرائتكم خبر عن هل سلالات «كورونا» تنتهي قريباً؟.. استشاري أمراض معدية يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، على صعوبة تحديد موعد قريب لتوقف السلالات والتحورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الشهري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن فيروس “كورونا” من الفيروسات سريعة التحور، ومن ثم فإنه لا يمكن تحديد موعد قريب لتوقف تلك التحورات.

وأوضح أن التحورات يعمل من خلالها الفيروس على التكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه، مشيراً إلى أن هناك نوعين من التحورات الأول منهما ضار يُعزز من قوة الفيروس وانتشاره، والثاني مُفيد يقضي عليه.