شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني»: استمرار حالة تروية المطرية في يومها الـ12 على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار ‏حالة تروية المطرية اليوم الإثنين ولمدة 24 ساعة مقبلة وذلك ‏لليوم الـ 12 على التوالي.‏

وأشار إلى احتمالية سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة ‏على أجزاء من مناطق، عسير، والباحة، وجازان، تمتد للشمالية.

وأوضح الحصيني أن رياحاً متفاوتة القوة تهب على أجزاء ‏من وسط، وشمال شرق، وغرب المملكة.‏

وكان المركز الوطني للأرصاد ، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة.

فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.