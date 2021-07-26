ماذا قال الفنان صابر الرباعي حول الاحداث في تونس؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تفاعل نجوم الفن التونسيون والعرب مع القرارات المصيرية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد لضمان استقرار بلاده.



ونشر الفنان التونسي صابر الرباعي تغريدة على حسابه الشخصي على "أنستقرام"، قال فيها: "عاشت تونس وشعبها وربي ينصرها على الخونة والانتهازيين".

وقال الرباعي عبر حسابه على موقع "تويتر": "هي أرضي الطيبة فيها أحلام الصبا.. هي بيتي لو يغربني المكان حضنها الدافي شعوري بالأمان.. عاشت تونس حرة أبية".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد سحب البساط من تحت أقدام الإخوان وأعلن تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وأقال رئيس الحكومة الموالي لحركة النهضة هشام المشيشي، وترأس هو شخصياً السلطة التنفيذية في انتظار قرارات أخرى لاحقة تكتب نهاية غير سعيدة للتنظيم الإرهابي.

ولاقى قرار الرئيس التونسي فرحة عارمة في صفوف التونسيين الذين خرجوا للاحتفال في الشوارع.