شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أسباب آلام الظهر عند الحامل في الشهور الأولى؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تعاني النساء عادة من وجود ألم في الظهر خلال الشهور الأولى من الحمل، وهذا قد يرجع إلى العديد من الأسباب التي نذكرها فيما يلي.



يوجد العديد من الأعراض المصاحبة للحمل خلال الشهور الأولى ومنها الغثيان والقيء، وبعض الآلام المختلفة بالجسم ومنها آلام الظهر، التي عادة ترجع إلى أسباب مختلفة، منها التغيرات الهرمونية بالجسم.

ومن خلال التالي نتعرف على أسباب آلام الظهر عند الحامل خلال الشهور الأولى وكيفية العلاج.

أسباب آلام الظهر عند الحامل في الشهور الأولى:

- التغيرات الهرمونية التي تصاحب فترة الحمل تعد من أهم مسببات آلام الظهر وخاصة في الشهور الأولى، حيث يتم إفراز بعض الهرمونات مثل هرمون البروجسترون التي لها تأثير على العضلات والأربطة.

- تعتبر زيادة الوزن وخاصة مع الحمل من مسببات آلام الظهر.

- كثرة الإجهاد خاصة في الشهور الأولى قد يتسبب في آلام الظهر، كما أنه من الممكن أن يتسبب في الإجهاض.

تحذير من تناول مسكنات الألم الشائعة أثناء الحمل

- التوتر والقلق والضغط العصبي الذي ينتاب الحامل خلال شهور الحمل الأولى.

- عندما يكون عنق الرحم مفتوحا قد يتسبب هذا في الألم الشديد بمنطقة الظهر وقد يتسبب في الإجهاض، ولهذا يجب الحرص على الذهاب للطبيب على الفور وعمل الفحوصات اللازمة.

علاج آلام الظهر عند الحامل في الشهور الأولى:

التوجه للطبيب:

عند الشعور بوجود ألم في الظهر عند الحمل في الشهور الأولي يجب التوجه إلى الطبيب حتى يتم الاطمئنان على الحامل والجنين ووصف العلاج المناسب.

ممارسة الرياضة الخفيفة:

تعتبر ممارسة الرياضة الخفيفة التي تزيد من مرونة العضلات من الأشياء المهمة، حيث أنها تساعد على تقوية عظام الظهر والعمود الفقري، ما يساعد على التخلص من آلام الظهر خلال الشهور الأولي من الحمل.

ومن أمثلة الرياضة التي يمكن للحامل أن تمارسها هي المشى وعليكِ استشارة الطبيب قبل البدء بأي نوع من الرياضة.

الكمادات الباردة والدافئة:

حتى يتم التخلص من الألم عليكِ باستشارة الطبيب فى استخدام الكمادات الباردة والدافئة، حيث يمكنك وضع الكمادات الباردة على مكان الألم بالظهر لمدة ثلث ساعة على أن تكرر للعديد من المرات في اليوم الواحد، وبعد اتباعها لمدة يومين أو 3 يتم البدء في استخدام الكمادات الدافئة، ما يساعد على التقليل من الشعور بآلام الظهر.

الجلوس بشكل سليم:

من المهم الجلوس بشكل سليم مع الحرص على راحة الظهر، وأيضا النوم على أحد الجانبين مع وضع وسادة بين الركبتين وهذا يؤدي إلى راحة الظهر أثناء النوم ما يخلصك من آلام الظهر.