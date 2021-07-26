بيانات: نحو 60% من الفرنسيين تلقوا الجرعة الأولى للقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تلقى نحو 60% من الفرنسيين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا، وفق ما أظهرت معطيات صحية نُشرت مساء الأحد.



وكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عبر "تويتر": "قريباً 40 مليون شخص يكونون قد تلقوا جرعة واحدة، إننا نتقدم، علينا ألا نتراجع، لقحوا أنفسكم".

ويتوقع تجاوز هذه العتبة، الإثنين، ما دام أكثر من 39.4 مليون فرنسي تلقوا جرعة واحدة على الأقل، أي 59.2% من تعداد السكان.

أما الذين تلقوا جرعتين فتناهز نسبتهم 50% (33.2 مليون فرنسي)، بحسب أرقام وزارة الصحة.

وتظل المعطيات الرئيسية للوضع الصحي العام (عدد المرضى في المستشفيات وفي أقسام الإنعاش) مستقرة رغم ارتفاع عدد الإصابات منذ نحو خمسة عشر يوماً (16 ألفاً و167 إصابة جديدة الأحد).

وقضى 6 أشخاص بكوفيد في الساعات الـ24 الأخيرة ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 111 ألفاً و644.