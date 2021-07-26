الضباب يغيّر مسار الطائرات فوق أديس أبابا.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

غطّى الضباب معظم مناطق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خصوصاً منطقة مطار بولي الدولي صباح، الإثنين.



وتسبب ذلك في تعطيل حركة الملاحة الجوية وتغيير وجهة عدد من الرحلات القادمة إلى مطار بولي الدولي إلى المطارات القريبة (دون تحديد هذه المطارات)، وفق شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

وذكرت الشركة في بيان: "بما أن السلامة هي أهم أولوياتنا، فإن الرحلات الجوية إلى أديس أبابا تهبط الآن في مطارات بديلة، وستعود إلى وجهتها الأصلية عندما يتحسن الطقس".

وقدّمت الشركة اعتذارها لعملائها عن الإزعاج الذي تسبب فيه الطقس، وأضافت: "سنبقيك على اطلاع دائم بحالة الرحلات الجوية".

وتمتلك شركة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تجاوز عمرها سبعة عقود 116 طائرة في أسطولها، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في أفريقيا.