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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في الهند إلى 159

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في الهند إلى 159 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات و انزلاقات التربة التي تسببت بها أمطار موسمية غزيرة في الهند إلى 159 قتيلا اليوم " الأحد " وفقا للسلطات الهندية المعنية فيما لا يزال المسعفون يبحثون عن عشرات المفقودين .

 

و غمرت المياه الساحل الغربي للهند منذ يوم الخميس الماضي و حذرت الأرصاد الجوية الهندية من تساقط مزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.

 

و في ولاية ماهاراشترا قتل 149 شخصا بينهم أكثر من 40 في انزلاق للتربة ضرب يوم الخميس الماضي قرية تالي التي تبعد حوالى 250 كيلومترا إلى الجنوب من بومباي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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