شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في الهند إلى 159 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات و انزلاقات التربة التي تسببت بها أمطار موسمية غزيرة في الهند إلى 159 قتيلا اليوم " الأحد " وفقا للسلطات الهندية المعنية فيما لا يزال المسعفون يبحثون عن عشرات المفقودين .



و غمرت المياه الساحل الغربي للهند منذ يوم الخميس الماضي و حذرت الأرصاد الجوية الهندية من تساقط مزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.

و في ولاية ماهاراشترا قتل 149 شخصا بينهم أكثر من 40 في انزلاق للتربة ضرب يوم الخميس الماضي قرية تالي التي تبعد حوالى 250 كيلومترا إلى الجنوب من بومباي.