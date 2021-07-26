الأمطار الغزيرة تتسبب في غمر الشوارع ومحطات مترو الانفاق في لندن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تسببت الأمطار الغزيرة في غمر الشوارع ومحطات مترو الانفاق في لندن، بعدما ضربت عواصف رعدية منطقة جنوب إنجلترا الأحد.



وقال أحد سكان لندن إن الفيضانات التي ضربت المدينة هي أسوأ فيضانات يراها في حياته، كما عرض أحد مقاطع الفيديو المياه وهي تندفع داخل إحدى محطات مترو الانفاق.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن إيليوت (28 عاما) قوله "لقد ولدت ونشأت في لندن، لكنني لم أر شيئاً مثل هذا، هذا هو أسوأ شيء أراه شخصياً، لقد تم إغلاق الطريق تماماً وتعطلت الحافلات بسبب المياه".

وقال جيمي كورتس إن الطرق القريبة من "كلافام كومون" أغلقت بسبب مياه الفيضنات التي ارتفعت إلى مستوى يتراوح بين 12 و18 بوصة.