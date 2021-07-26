لافرينتييف: العقوبات الجماعية فرضت على الشعب السوري لأنه يؤيد حكومته الشرعية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال لافرينتييف بافتتاح فعاليات الاجتماع الروسي السوري لمتابعة عمل المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في سوريا: "يجب وضع حد للعقوبات الجماعية للشعب السوري فقط لأنه يؤيد الحكومة الشرعية".

فيما قال معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان: "استمرار الدول المعادية لسوريا في إعاقة عودة المهجرين، واستثمار معاناتهم لخدمة أجنداتهم المعادية لسوريا والسوريين، يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والإنساني".

وتابع: "خلال هذه الفترة الفاصلة بين اجتماع اليوم والمؤتمر الدولي الماضي حول اللاجئين، عاد عشرات الآلاف من المهجرين في الداخل إلى منازلهم في مدنهم وقراهم، كما عاد الآلاف من خارج سوريا من خلال فعاليات هذه الاجتماعات".

وأكد: "الحكومة السورية ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين وتسهيل عودة المهجرين وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم"، مبينا أن "الإجراءات التي تتخذها الدولة في مختلف المجالات سهلت عودة هؤلاء المهجرين، إضافة إلى مراسيم العفو وتسوية الأوضاع والمصالحات الوطنية".