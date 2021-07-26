شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عون يبدأ الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى رئيس لبنان العماد ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة، اليوم فى القصر الجمهورى في بعبدا، وتختتم الخامسة عصرا، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

ويتشاور الرئيس عون فور انتهاء الاستشارات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعلى الإثر يستدعى الرئيس المكلف الذي حاز العدد الأكبر من أصوات النواب لتكليفه تأليف الحكومة، ويتوجه بعدها بكلمة الى اللبنانيين.

وأعلن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقون فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، أمس، دعمهم لتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة - في بيان له - أن رؤساء الحكومات السابقين يدعمون ترشيح ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث أكد رؤساء الحكومات السابقون أن اللبنانيين ينتظرون مبادرات إيجابية من قبل الجميع استكمالا للمبادرة الفرنسية، ومبادرة الرئيس بري من أجل تشكيل حكومة على أن تكون منسجمة وتحظى بثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي.

وشدد السنيورة على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان بناء على وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني بعيدا عما وصفوه بالبدع، داعيا للبدء بتعاون شفاف ومجد مع صندوق النقد الدولي والدول الصديقة.