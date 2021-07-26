شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الأحساء» توضح ما تم تداوله حول اللائحة التنفيذية الجديدة لاتحاد الغرف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى الأمين العام في غرفة الأحساء، الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، صحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، حول تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لاتحاد الغرف السعودية.

وأكد أن اللائحة التنفيذية الجديدة لاتحاد الغرف السعودية لم تعتمد بعد، مشيراً إلى أنه لم يصدر من غرفة الأحساء أو أحد مسؤوليها تصريح حيال تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة.

وأهابت غرفة الأحساء بوسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية الإعلامية عند تناول مثل هذه المعلومات.