وان بلس تطلق السماعة Buds Pro الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة وان بلس عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية Buds Pro الجديدة التي تجمع التصميم غير المعتاد والوظائف المتطورة والتكلفة الجذابة.



وتأتي سماعة الرأس اللاسلكية Buds Pro الجديدة بتصميم مشابه لأيقونة أبل AirPods Pro، ولكن الشركة الصينية اعتمدت على تقنية التعدين بالفراغ لإضفاء المظهر المعدني على السيقان، على الرغم من اعتمادها على اللدائن بالبلاستيكية في تصنيع جسم السماعة بالكامل.

وتزخر سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بوظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة ANC، والتي تمتاز بخصائص ذكية ومتوائمة، حيث تقوم سماعة الرأس بضبط درجة إلغاء الضوضاء تلقائيا حسب ظروف البيئة المحيطة بمقدار يصل إلى 40 ديسيبل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لسماعة الرأس اللاسلكية Buds Pro الجديدة على مشغل 11 ملم، وتتم معايرة الصوت تلقائيا عن طريق وظيفة Audio ID.

وتروج الشركة الصينية لجهازها الجديد من خلال دعم تقنية دولبي Atmos، ويتم الاتصال بين سماعة الرأس والهواتف الذكية عن طريق تقنية البلوتوث 5.2، كما يعمل وضع الألعاب على تقليل زمن الوصول إلى 94 مللي ثانية.

وتمتد فترة تشغيل سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة عن طريق علبة الشحن حتى 38 ساعة، وتمتاز بدعم تقنية الشحن اللاسلكي عن طريق لوحة الشحن Qi أو عن طريق كابل USB-C، وبفضل تقنية Warp Charge فإنه يمكن شحن البطارية لمدة 10 دقائق لتشغيل سماعة الرأس اللاسلكية لمدة 10 ساعات.

وأعلنت شركة وان بلس عن طرح سماعة الرأس اللاسلكية Buds Pro الجديدة بدءا من 1 أيلول/سبتمبر المقبل بتكلفة تبلغ 149 دولارا أمريكيا.