تضرر مصنع إسرائيلي جراء إطلاق النار تجاه طائرات أغارت على قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين، بأن أضرارا طفيفة لحقت بمبنى مصنع في مستوطنة "نير عوز" التابعة للمجلس الإقليمي إشكول جراء إطلاق مضادات أرضية من القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن مقاتلاته أغارت على أهداف تابعة لحركة "حماس" في القطاع ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "إن مقاتلاته أغارات على معسكر لـ "حماس" يضم عدة مبان وبنى تحتية.. قرب مدرسة وعدة مبان مدنية".

وأمس الأحد، اندلعت 4 حرائق في مستوطنات متاخمة للقطاع جراء إطلاق البالونات الحارقة.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن "وحدات البالونات" في غزة نشرت توثيقا لإطلاق بالونات من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع إن تصعيد العقوبات على قطاع غزة لن يؤدي إلا إلى انفجار في وجه إسرائيل.

وحذر من أن "شعبنا لن يتحلى بالكثير من الصبر على عدم إعمار القطاع والتأخير في كسر الحصار".

وتضرر قطاع غزة بشدة جراء اندلاع موجة التصعيد الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل والتي استمرت 11 يوما بين 10 و21 مايو/أيار الماضي.