شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات وشديد الحرارة بالكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السعودية توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران الباحة ومكة المكرمة، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.





طقس الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 16:01 والمد الثاني عند 02:15 ..والجزر الأول عند الساعة 09:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:06 .

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 11:44 والمد الثاني عند الساعة 23:17 ..والجزر الاول عند الساعة 17:50 والجزر الثاني عند الساعة 05:40 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 46 35 55 15 دبي 45 32 55 10 الشارقة 44 33 55 10 عجمان 42 34 60 15 أم القيوين 42 33 60 15 رأس الخيمة 40 34 60 15 الفجيرة 46 33 80 20 العين 45 33 55 10 ليوا 47 23 55 15 الرويس 44 32 55 15 السلع 44 31 45 15 دلما 41 33 75 20 طنب الكبرى 41 31 75 20 طنب الصغرى 41 31 75 20 أبو موسى 41 31 75 20 .



طقس الكويت طقس الكويت قالت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم الإثنين سيكون نهارًا شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة . أما ليلًا فيكون حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إلى أن طقس اليوم حار ورطب مع بعض السحب أحيانا

الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام .