شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح خطورة النوم القهري.. ويوجه نصيحة لمن يعانون من النعاس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم الدكتور سعد الشريف: إن النوم القهري هو مرض عضوي يصيب 50 شخصاً من كل 100 ألف إنسان.
وأوضح الشريف خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن النوم القهري يبدأ تدريجياً في فترة المراهقة وبداية الشباب ومن ثم يزيد بعد ذلك، لافتاً إلى أنه يؤثر على الأداء الوظيفي والدراسي وتأدية الواجبات الأسرية.
وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل لأسباب تلك الحالة، مشيراً إلى أن النوم القهري نوعان أحدهما يرتبط بانخفاض مستوى إحدى النواة العصبية بالدماغ وهي المسؤولة عن اليقظة.
فيما نصح الشريف من يعانون من حالات النعاس التي تؤثر على حياتهم العملية خلال ساعات النهار بسرعة مراجعة الطبيب، للتأكد من مدى إصابته بمرض “النوم القهري”.
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