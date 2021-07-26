شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فى صفوف المدنيين إثر قصف مدينة أوطيغلى الصومالية من قبل حركة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت قذائف الهاون التي أطلقتها مليشيات حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في مديرية أوطيغلى بمحافظة شبيلي السفلى بالصومال في إلحاق أضرار بالممتلكات وإصابة المدنيين.

وعقب الهجوم، قامت قوات الجيش الوطني بعمليات تمشيط واسعة ضد الإرهابيين الذين كانوا يخططون لشن هجوم جبان بعد الهجوم بقذائف الهاون.

وأشار الضباط الذين قادو العملية إلى أن القوات المسلحة وضعت حدا للميليشيا المختبئة خارج أوطيغلى، وحققت نجاحا كبيرا في العملية.

هذا وكثف الجيش الوطني الصومالي، في الأسابيع الأخيرة من عملياته العسكرية في أجزاء كبيرة من مناطق البلاد لملاحقة متمردي تنظيم الشباب الإرهابي، حيث نجح في تحرير العديد من المناطق في ولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجوبالاند.