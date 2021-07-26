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خفر السواحل التونسي ينقذ 222 مهاجرًا غير شرعي من الغرق

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القاهرة - سامية سيد - أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 222 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، بعد أن تسربت مياه البحر إلى المراكب التي كانوا يستغلونها في عمليات اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الأراضي الأوروبية.

 

وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، أنه تم إيقاف 30 مهاجراً بمدن صفاقس وطبلبة وقليبية على متن سيارات أجرة، وداخل منازل، بعد أن كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الموقوفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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