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بايدن والكاظمي يبحثان الوجود الأمريكي في الأراضي العراقية

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر أن يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لبحث ملفات العلاقات الثنائية التي يتصدرها الوجود الأمريكي في العراق.

وفيما يحاول الكاظمي تهدئة المخاوف التي تثيرها الأطراف الرافضة للوجود الأمريكي في العراق، وفي المقدمة منها تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، علاة على الفصائل المسلحة القريبة من إيران، قال الكاظمي قبيل توجهه إلى واشنطن، أمس (الأحد)، إن "العراق لا يحتاج إلى وجود قتالي أميركي".

هذا التصريح ناقضته تصريحات من البنتاجون بشأن إعادة جدولة الوجود الأميركي في العراق، وكذلك ما أعلنته صحيفة "نيويورك تايمز" من أن الوجود الأمريكي في العراق سوف يستمر، لكن بطرق أخرى.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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