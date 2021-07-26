شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يعبر بمركبته أحد الأودية بالعارضة.. و«المرور» يتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، مع واقعة عبور مواطن بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة العارضة.

وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “مرور منطقة جازان وبالتنسيق مع الدفاع المدني يحيل مواطن عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة العارضة إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه”.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات تجنب عبور الأودية والشعاب حفاظًا على سلامة الجميع.