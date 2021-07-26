«شرطة الرياض»: القبض على 4 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت من القبض على (4) مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة، وتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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