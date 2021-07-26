شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح خطوات إجراء فحص ما قبل الزواج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، مساء الأحد، أن فحص ما قبل الزواج أصبح متاحًا في منشآت القطاع الصحي الخاص بسرعة وسهولة.

وأشارت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم خطوات فحص ما قبل الزواج على النحو التالي: