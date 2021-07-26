«المصلح» يوضح حكم جلوس المرأة مع إخوة الزوج بجلباب الصلاة والنقاب (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم جلوس المرأة مع إخوة الزوج بجلباب الصلاة والنقاب. وقال الشيخ المصلح، في مقطع فيديو على قناة “الرسالة”، إن المطلوب هو الستر سواء بجلباب الصلاة أو بغيره، ومادام أنها استترت فهذا هو المطلوب.

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