شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 7 تصريحات للرئيس التونسى قيس سعيد.. أبرزها إقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقال الرئيس التونسى قيس سعيد مساء اليوم رئيس الوزراء هشام المشيشى، كما أعلن تجميد عمل البرلمان، وفيما يلى أهم 7 تصريحات أصدرها قيس سعيد نرصدها كالتالى:..

1- إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشى.

2- تجميد عمل البرلمان

3- رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان

4- لن نسكت على من يتطاول على الدولة أو على رموزها بالسلاح

5- رئيس الجمهورية المسؤول عن تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الوزراء الجديد

6- يتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

7- كلفت الجيش بفتح وابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة على الشعب