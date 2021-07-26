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أهم 7 تصريحات للرئيس التونسى قيس سعيد.. أبرزها إقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان

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القاهرة - سامية سيد - أقال الرئيس التونسى قيس سعيد مساء اليوم رئيس الوزراء هشام المشيشى، كما أعلن تجميد عمل البرلمان، وفيما يلى أهم 7 تصريحات أصدرها  قيس سعيد نرصدها كالتالى:.. 

1- إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشى.

2- تجميد عمل البرلمان

3- رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان

4- لن نسكت على من يتطاول على الدولة أو على رموزها بالسلاح

5- رئيس الجمهورية المسؤول عن تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الوزراء الجديد

6- يتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

7- كلفت الجيش بفتح وابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة على الشعب

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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