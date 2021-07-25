شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: سريان قرار التحصين شرط دخول المنشآت في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الداخلية موعد بدء سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه بدءاً من 1 أغسطس المقبل الموافق 22 ذي الحجة سيتم بدء سريان القرار. وأضافت أن القرار يشمل منشآت الأنشطة الاقتصادية والتجارية والترفيهية أو الثقافية أو الرياضية والمناسبات الثقافية والعلمية والاجتماعية والترفيهية، وكذلك المنشآت الحكومية والخاصة، سواء لأداء العمل أو المراجعة، واستخدام وسائل النقل العام.

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