شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد ضوابط وشروط العمرة للقادمين من الخارج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تستعد المملكة لاستقبال المعتمرين من الخارج، وذلك بعد نجاح موسم الحج لهذا العام.

وتقرر بدء استقبال المتعمرين من 10 أغسطس المقبل، وذلك وفقاً لضوابط معينة، منها ألا يقل عمر المعتمر عن 18 عاما، وذلك بحسب “قناة العربية”.

كما يشترط على المعتمر تعهده بالالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي المتبع في السعودية، كما تضمنت الاشتراطات أن يستكمل تلقي جرعات من اللقاح المعتمدة في المملكة ضد فيروس كورونا، بجانب إرفاق شهادة تحصين يصادق عليها الجهات الرسمية في بلده.