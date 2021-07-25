شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: على الجيش الرد بوابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد أنه على الجيش الرد بوابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة".

وقرر الرئيس التونسي خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب".

وأضاف أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ قليل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس التونسي أعلن إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه