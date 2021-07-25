شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يعلن تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، مضيفاً أنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ قليل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الرئيس التونسي أعلن إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه