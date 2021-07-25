شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تعتقل أحد المشاركين بتفجير مدينة الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأحد، عن القبض على أحد المشاركين في التفجير الذي استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر الأسبوع الماضي.

وذكر الجهاز - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا" - أن الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية طلبت الدعم من حكومة إقليم كردستان بهدف القبض على أحد المشتركين في التفجير الإرهابي، وبعد متابعة الفرق الأمنية تم القبض على الشخص المطلوب وهو من أهالي الحويجة، وتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية.